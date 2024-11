Ultimo ha rivelato ai fan di aspettare un bebè da Jacqueline Luna Di Giacomo durante il concerto all'Olimpico di Roma a giugno. Lei è salita sul palco sfoggiando il pancione, e lui si è inginocchiato per baciarlo. "Ora che sto per diventare papà vorrei smettere davvero, mi dico. Basta cazzate Niccolò. Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no…" scriveva il cantante sui social dopo aver dato la bella notizia ai fan. Poi i due si sono mossi con discrezione, postando di tanto in tanto qualche scatto ma senza esporsi troppo. Anche il nome era rimasto top secret, ma grazie ad Antonello Venditti ora sappiamo che sarà Enea.