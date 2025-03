“Questa bimba che spesso veniva scambiata per un bimbo e che si arrampicava sugli alberi compie 1/4 di secolo. – scrive Jacqueline Luna Di Giacomo mostrando alcune foto da piccola - Non mi sento tanto diversa da lei… a parte per il fatto che non mi scambiano più per un bimbo, sugli alberi mi ci arrampico ancora invece. Oggi sono una bimba che ha un bimbo, e negli occhi del mio bimbo ritrovo tutta quella giovane spensieratezza e curiosità per il mondo. Spesso mi danno della ingenua con la testa tra le nuvole… beh io sono qui a darmi una pacca sulla spalla perché sì, sono tutte queste cose, ma sono anche mamma di 3 cani e un bambino e guess what? It’s going so well that I am super proud of myself”. La figlia di Heather Parisi, che compie 25 anni ed è mamma di Enea, avuto dal cantante Ultimo, scrive: “Ho capito che il regalo più grande per una mamma è la forza che le dona un figlio… e io da quando c’è Enea sto imparando a dire di no, e diciamo che da people pleaser per eccellenza è piacevole… tanti auguri baby J, vorrei tornare indietro nel tempo per dirti che avrai tutto ciò che meriti un giorno”.