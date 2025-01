E’ il compleanno di Ultimo, il primo da papà

Ultimo papà dolcissimo di Enea Oltre sette milioni di copie vendute con 83 dischi di platino e con ben cinque album nella classifica dei 100 dischi più venduti dell’anno scorso, Ultimo al suo primo figlio ha dedicato parole affettuose ancor prima che nascesse: “Avrai preso da me se a scuola sarai distratto. Non ti auguro niente anzi ti auguro tutto. Scusa la confusione ma è bello così. Ho un labirinto nel cuore e ti immagino qui a regalarmi parole, risate e anche pianti. Ma solo per me. Vorrei prenderti il cielo, foreste e dipinti. Pregherò perché tu possa sempre sentirti”. “La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto” è stata invece la didascalia della nascita di Enea annunciata insieme alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo.