Heather Parisi compie 65 anni: "Il tempo è un’emozione"

"Ho 65 anni!" esordisce Heather Parisi nel suo post, festeggiando questo traguardo di vita. "Il tempo è un'emozione che si può vivere in lungo o in largo", scrive e poi spiega: "Se lo si vive nel suo divenire, sempre uguale, dopo sessantacinque anni, si hanno sessantacinque anni. Se invece lo si vive, nella sua ampiezza per tutto quello che può dare in ciascun singolo istante, con alti e bassi, amando e facendosi amare, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo sessantacinque anni ne avremo molti di meno. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla".