Nelle storie Instagram Jacqueline Luna Di Giacomo lancia una frecciata a Heather Parsi che in questo periodo non ha mai commentato il fatto di aver avuto il primo nipotino. "L'aiuto per una neo-mamma è fondamentale – ha detto toccando una tematica importante ma riferendosi all’aiuto della madre di Ultimo, Anna - Io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna, senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e le notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo viaggio". La Parisi è mamma oltre che di Jacqueline, avuta con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, anche di Rebecca Manenti, avuta da Giorgio Manenti con cui è stata sposata dal 1993 al 1999, e dei gemelli Elizabeth e Dylan, nati dall'amore con il marito Umberto Maria Anzolin, con cui vive a Hong Kong.