Heather Parisi nonna bis, ecco il babyshower di Rebecca Manenti

Nata nel 1993 dal matrimonio di Heather Parisi con Giorgio Manenti, Rebecca ha 31 anni ed è una dentista specializzata in Ortognatodonzia. Ha vissuto a lungo con la madre a Hong Kong, fino ai 17 anni, per poi trasferirsi definitivamente in Italia dal padre. Nel 2024, ospite a Verissimo, Heather Parisi aveva parlato con orgoglio della primogenita, descrivendola come una professionista determinata che ha studiato e fatto gavetta all’estero. Nonostante la distanza e i rapporti non sempre frequenti, la showgirl aveva sottolineato di avere complicità con lei.