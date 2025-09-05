Heather Parisi nonna bis, ecco il babyshower di Rebecca Manenti

© Tgcom24
© Tgcom24
Dopo Enea, avuto da Jacqueline Luna Di Giacomo, ora arriva Sole
© Tgcom24
© Tgcom24
Grande festa a Roma per Rebecca Manenti, primogenita di Heather Parisi, che ha celebrato il babyshower in attesa della sua prima bambina, la piccola Sole. L’evento, documentato sui social con numerose foto, ha mostrato la figlia 31enne di Heather e dell’ex marito Giorgio Manenti raggiante, circondata dall’affetto di amici e parenti. Al party non poteva mancare la sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo.
Il babyshower di Rebecca Manenti ha avuto come scenografia un grande picnic all’aperto: una lunga tavolata decorata con piatti in tonalità pastello, palloncini coordinati, cuscini e candele, il tutto su un prato coperto da un elegante telo bianco. Un’atmosfera sognante e romantica per celebrare l’arrivo della piccola Sole.
Per la showgirl 65enne si tratta della seconda volta da nonna. A rivelare la gravidanza di Rebecca era stata mesi fa la sorella Jacqueline, che su Instagram aveva condiviso un video del pancione di Rebecca Manenti insieme al figlio Enea, nato a novembre 2024 dalla sua relazione con Ultimo. Con entusiasmo aveva scritto: “Mia sorella diventa mamma, io divento zia ed Enea sarà un cuginetto grande. La vita è bellissima!”. In quell’occasione, Jacqueline aveva anche svelato il nome scelto per la nipotina: Sole.
Nata nel 1993 dal matrimonio di Heather Parisi con Giorgio Manenti, Rebecca ha 31 anni ed è una dentista specializzata in Ortognatodonzia. Ha vissuto a lungo con la madre a Hong Kong, fino ai 17 anni, per poi trasferirsi definitivamente in Italia dal padre. Nel 2024, ospite a Verissimo, Heather Parisi aveva parlato con orgoglio della primogenita, descrivendola come una professionista determinata che ha studiato e fatto gavetta all’estero. Nonostante la distanza e i rapporti non sempre frequenti, la showgirl aveva sottolineato di avere complicità con lei.
Commenti (0)