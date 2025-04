Con Jacqueline i rapporti sarebbero invece davvero tesi se non inesistenti. Nemmeno la nascita di Enea, nel dicembre 2024, il primo figlio di Jacqueline con Ultimo, ha rasserenato i rapporti tra madre e figlia. La compagna di Ultimo sui social le ha anche lanciato una frecciata: "L'aiuto per una neo-mamma è fondamentale", ha scritto Jacqueline Luna di Giacomo riferendosi alla suocera: "Io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna, senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e le notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo viaggio". Di mamma Heather nessuna traccia.