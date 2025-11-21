Arrivata negli Stati Uniti, Jacqueline ha condiviso subito il suo entusiasmo: "Atterrata da 1 ora!! Sono nel traffico arrivando in hotel. Qui mi viene voglia di volare. Sento un'energia in questa città che a parole è inspiegabile!!". Poi un lungo, sentito omaggio alla città che più di tutte ha segnato la sua vita: "Le persone, le strade e i bellissimi ricordi. Questa è la città in cui sono diventata mamma. Ed è anche quella in cui ho scoperto che lo sarei diventata. Ahhhhhhhh New York, mi sono sempre sentita fuori posto, ma tu mi hai accolta a braccia aperte nel 2018 e mi hai aiutato a scoprire chi sono! Te ne sarò per sempre grata". Il 15 novembre ha pubblicato un'altra Storia, sempre da sola e sempre a New York: "Stai camminando da sola a New York con la musica" per poi aggiungere: "Sei felice o lo sai".