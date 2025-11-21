Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia 25 anni, la dedica e le foto con Ultimo
Il ritorno social della coppia ancora non arriva
La storia d'amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo continua a preoccupare i fan. Mentre lei è rientrata in Italia dopo alcuni giorni a New York, lui è volato in California. E il pubblico che li segue con affetto nota un dettaglio sempre più evidente: sui social, il loro riavvicinamento non c'è ancora stato.
Jacqueline Luna Di Giacomo ha trascorso cinque giorni nella Grande Mela, proprio dove anche il cantautore aveva fatto tappa poco prima, condividendo uno scatto da Montauk, la suggestiva località sulla punta di Long Island. In molti si aspettavano una foto insieme, un gesto che rassicurasse sul loro rapporto. Ma niente.
Lei, rientrata in Italia, ha raccontato su Instagram: "Sono stati 5 giorni rigeneranti a New York, quello che abbiamo fatto con il Festival è stato bellissimo e a breve monterò un video. Mi sto concentrando al 150% sul mio brand e sul pop up che farò a dicembre". Ultimo, invece, è comparso in una foto a Los Angeles con Vasco Rossi, accompagnata da una frase simbolo del rocker: "Senti che bel rumore". E così, ancora una volta, la conferma della loro serenità di coppia sembra slittare, mentre il tempo senza apparizioni insieme aumenta e accende nuove ipotesi.
La coincidenza è evidente: entrambi hanno scelto una fuga a New York, la città dove avevano vissuto l'attesa del figlio Enea. Prima è arrivato Ultimo, con un post che ha emozionato i fan; poi è atterrata Jacqueline, che agli Stati Uniti è legata da ricordi profondissimi. Il cantautore ha condiviso un lungo pensiero sui social, rivelando il suo stato d'animo: "Sono una persona estremamente terrena. Un ragazzo silenzioso che si fa un milione di domande, schivo e anche scorbutico a dirla tutta. Mia mamma me lo dice da sempre che sono un orso! Non so come mi siano uscite le canzoni che ho scritto o quelle che scriverò…".
Arrivata negli Stati Uniti, Jacqueline ha condiviso subito il suo entusiasmo: "Atterrata da 1 ora!! Sono nel traffico arrivando in hotel. Qui mi viene voglia di volare. Sento un'energia in questa città che a parole è inspiegabile!!". Poi un lungo, sentito omaggio alla città che più di tutte ha segnato la sua vita: "Le persone, le strade e i bellissimi ricordi. Questa è la città in cui sono diventata mamma. Ed è anche quella in cui ho scoperto che lo sarei diventata. Ahhhhhhhh New York, mi sono sempre sentita fuori posto, ma tu mi hai accolta a braccia aperte nel 2018 e mi hai aiutato a scoprire chi sono! Te ne sarò per sempre grata". Il 15 novembre ha pubblicato un'altra Storia, sempre da sola e sempre a New York: "Stai camminando da sola a New York con la musica" per poi aggiungere: "Sei felice o lo sai".
