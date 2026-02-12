Jacqueline smentisce la crisi con Ultimo tramite una storia a tema San Valentino
L’influencer ha taggato il compagno in un breve video nel quale suggerisce cosa vorrebbe ricevere in occasione della festa degli innamorati
È ormai da diverso tempo che circolano delle voci di corridoio in merito a una presunta crisi nella relazione tra il cantante Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, e l’influencer Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Anche se in passato i due hanno più volte provato a smentire chi parlava di un “amore ormai alla frutta”, finora la macchina del gossip non si è mai fermata. Potrebbe essere stata proprio questa situazione a spingere di Giacomo a postare una storia su Instagram relativa a San Valentino, la festa degli innamorati che si celebra ogni anno il 14 febbraio.
La storia pubblicata da Jacqueline Luna di Giacomo
Tra le ultime storie pubblicate sul profilo Instagram ufficiale di Jacqueline Luna di Giacomo c’è un breve video con un cavallo, animale molto amato dall’influencer, accompagnato dalla scritta “semplice idea regalo per San Valentino”. “Io te la butto lì”, ha scritto Jacqueline taggando Ultimo. Un contenuto del genere spinge a pensare che i due trascorreranno insieme il giorno di San Valentino, scelta poco compatibile con le voci di crisi che circolano sulla coppia.
Da dove nasce l’idea di una possibile crisi tra Ultimo e Jacqueline?
Per capire da dove nasce l’ipotesi della crisi tra Ultimo e Jacqueline bisogna tornare con la mente al periodo successivo all’arrivo del piccolo Enea, il figlio della coppia nato a New York il 30 novembre 2024, quando sono circolati dei rumor su due presunti tradimenti.
Il primo sarebbe stato commesso da Ultimo, mentre il secondo riguarderebbe una presunta relazione tra la figlia di Heather Parisi e l’attore Matteo Paolillo. Quest’ultimo si era affrettato a smentire il tutto tramite una storia su Instagram. “Questi gossip mi fanno proprio ridere”, aveva scritto, per poi aggiungere “non c’è niente di vero”. Negli ultimi giorni le voci di corridoio sono cresciute a causa di un’indiscrezione secondo cui Ultimo avrebbe deciso di comprare una casa a Londra con un amico.
I tentativi di smentire le dicerie
A modo loro, Ultimo e, soprattutto, Jacqueline hanno fatto diversi tentativi per mettere un freno ai rumor sulla presunta crisi. L’influencer ha seminato svariati indizi sui social, per esempio commentando con dolcezza le foto e i video pubblicati dalle fanpage dedicate al cantante. Inoltre, in occasione del 30esimo compleanno di Ultimo, Jacqueline, che in quel periodo era ancora in dolce attesa, aveva pubblicato una loro foto accompagnata da una didascalia tratta da una delle canzoni del compagno: “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy”. Non è mancato neppure un video in occasione del primissimo compleanno di Enea. Inoltre, la madre di Ultimo commenta spesso i post di Jacqueline, il che rende difficile dare credito alla narrazione della coppia in crisi.