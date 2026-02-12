Jacqueline smentisce la crisi con Ultimo tramite una storia a tema San Valentino

A modo loro, Ultimo e, soprattutto, Jacqueline hanno fatto diversi tentativi per mettere un freno ai rumor sulla presunta crisi. L’influencer ha seminato svariati indizi sui social, per esempio commentando con dolcezza le foto e i video pubblicati dalle fanpage dedicate al cantante. Inoltre, in occasione del 30esimo compleanno di Ultimo, Jacqueline, che in quel periodo era ancora in dolce attesa, aveva pubblicato una loro foto accompagnata da una didascalia tratta da una delle canzoni del compagno: “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy”. Non è mancato neppure un video in occasione del primissimo compleanno di Enea. Inoltre, la madre di Ultimo commenta spesso i post di Jacqueline, il che rende difficile dare credito alla narrazione della coppia in crisi.