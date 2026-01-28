Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo: "Lontano dai rumori e vicino alle risate"
La fidanzata del cantautore romano pubblica un dolce scatto di coppia e allontana i pettegolezzi
Altro che lontananza: siamo più vicini che mai. Sembra dire questo la foto pubblicata su Instagram da Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e fidanzata di Ultimo, che smentisce le voci crisi. "Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy", scrive l'influencer sui social a corredo dello scatto con il cantautore, che ha appena spento 30 candeline.
Le voci di crisi dopo la nascita di Enea
La foto risale a prima che nascesse Enea, il primo figlio della coppia. Il piccolo è venuto al mondo a fine novembre 2024. Da quando i due sono diventati genitori, sono circolate voci insistenti su una presunta crisi. Nessuna conferma, nessuna smentita: le assenze social hanno creato un alone di mistero che ha alimentato i pettegolezzi per tutto il 2025. Ora il post su Instagram che allontana i gossip e suggella l'amore tra i due.
Ultimo compie 30 anni
Nel giorno del suo 30esimo compleanno (il 27 gennaio), Ultimo ha tracciato un bilancio artistico e personale, con un lungo post condiviso sui social, in cui ripercorre i dieci anni di carriera. "Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi. Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!?", scrive il cantautore.
"Abbiamo passato questi dieci anni insieme e se mi giro rivedo tutto - racconta -. Il tour dei 20 palazzetti, le lacrime finali del primo Olimpico, annunciare il primo tour negli stadi per poi fermarci tutti per la pandemia, nel 2021 arriva Solo e Quel filo che ci unisce diventa la mia nuova speranza, le gambe che tremavano nel 2022 prima del Circo Massimo. E poi il 2023 Alba è la mia 'preghiera' e voi lo avete capito, l'estate tra San Siro e Olimpico, poi 2024 ancora stadi e Altrove che suona come una liberazione, ma soprattutto arriva Enea che mi insegna a rimanere disincantato dalle cose della vita, 2025 il mio 10° stadio Olimpico e l'annuncio di Tor Vergata, l'evento più importante per la mia vita". E ora? "2026, eccoci. Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri dieci anni pieni ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci… in questa favola che è per sempre. Avevo un sogno in tasca da bambino e l'ho baciato in bocca tutti i giorni della mia vita. Con tanto amore ma anche tanti errori".