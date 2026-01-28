Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo: "Lontano dai rumori e vicino alle risate"

"Abbiamo passato questi dieci anni insieme e se mi giro rivedo tutto - racconta -. Il tour dei 20 palazzetti, le lacrime finali del primo Olimpico, annunciare il primo tour negli stadi per poi fermarci tutti per la pandemia, nel 2021 arriva Solo e Quel filo che ci unisce diventa la mia nuova speranza, le gambe che tremavano nel 2022 prima del Circo Massimo. E poi il 2023 Alba è la mia 'preghiera' e voi lo avete capito, l'estate tra San Siro e Olimpico, poi 2024 ancora stadi e Altrove che suona come una liberazione, ma soprattutto arriva Enea che mi insegna a rimanere disincantato dalle cose della vita, 2025 il mio 10° stadio Olimpico e l'annuncio di Tor Vergata, l'evento più importante per la mia vita". E ora? "2026, eccoci. Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri dieci anni pieni ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci… in questa favola che è per sempre. Avevo un sogno in tasca da bambino e l'ho baciato in bocca tutti i giorni della mia vita. Con tanto amore ma anche tanti errori".