Ultimo compie 30 anni e fa un bilancio: "10 anni insieme e se mi giro rivedo tutto"

"Volevo scrivervi, venire un attimo da voi. Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!?", esordisce il cantautore romano nel post, in cui ha ripercorso le tappe più importanti del suo percorso artistico e personale. "Abbiamo passato questi 10 anni insieme e se mi giro rivedo tutto", esordisce Ultimo nel messaggio. "Dalla casa con Tonno a scrivere Pianeti...le lacrime finali del primo Olimpico...E poi il 2023... l’estate tra San Siro e Olimpico, poi 2024 ancora stadi e... arriva Enea che mi insegna a rimanere disincantato dalle cose della vita, 2025 il mio 10° Stadio Olimpico e l’annuncio di Tor Vergata, l’evento più importante per la mia vita", prosegue il cantante romano. Ultimo ha parlato anche di un momento complicato del suo percorso: "Dopo quella conferenza stampa del 2019 un addetto ai lavori mi disse: 'Te la sei rovinata da solo la carriera'. Tornando in stanza rimbombavano dentro di me quelle sue cazzo di parole. Io che avevo voluto così tanto vivere con la musica ero riuscito col mio spirito kamikaze a rovinare anche questo!? Non riuscivo a perdonarmelo", racconta il cantautore. Ha proseguito poi spiegando come ha superato quel momento difficile: "Mi sono svegliato col messaggio di Clemente che mi dice: 'Stanotte abbiamo quasi riempito l'Olimpico'. Non ho mai sospirato così forte e mi sono detto che forse non era ancora finita!', scrive Ultimo. Il post si conclude con un augurio del cantautore per i prossimi dieci anni: "Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri 10 anni pieni ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci… in questa favola che è per sempre".