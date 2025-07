Dopo tanti spoiler arriva l'annuncio ufficiale di Ultimo: il "raduno degli Ultimi", "La favola per sempre", sarà il 4 luglio 2026 a Tor Vergata. Il cantautore romano festeggerà con un grande evento i dieci anni di carriera (ha cominciato nel 2016, ndr) e il giorno in cui, nel 2019, si esibì per la prima volta in uno stadio: "Questo non sarà solo un concerto. Questo è il raduno degli ultimi. Questa è la favola per sempre. 4 Luglio 2026. Per la storia".