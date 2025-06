Ed Sheeran conquista Roma e duetta con Ultimo

Ed Sheeran ha stregato Roma con un grande show all'Olimpico, di fronte a 80mila spettatori. Il cantautore britannico non ha mai nascosto di avere un debole per il nostro Paese, tanto da aver anche preso lezioni di italiano per mesi. Per inaugurare la sua unica tappa italiana del Mathematics tour ha sfoggiato una maglietta con la scritta Rome e ha salutato il pubblico in italiano: "Ciao Roma, come stai?".