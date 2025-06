Successivamente, l’artista ha lanciato Old Phone, brano ispirato dal vecchio telefono ritrovato mentre affrontava una causa legale: "È stato come una macchina del tempo: il primo messaggio era di un amico morto l’anno prima, il secondo un litigio con una ex". Un tema centrale anche nel video del brano, che girato in un pub a Ipswich, Massachusetts, che porta lo stesso nome della canzone. “Ho scritto la canzone Old Phone da solo, alle due di mattina, mentre ero in preda al jet lag in India per finire l’album, l’ho registrata la mattina dopo. Sembra una canzone che avrebbe dovuto essere nel mio album di debutto, ma anche una canzone che non avrei potuto scrivere senza vivere cose vere. Mi emoziona cantarla, spero susciti emozioni anche in voi”.