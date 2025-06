I Pinguini Tattici Nucleari conquistano Milano: "Abbiamo fatto andare a fuoco San Siro"

Per infiammare lo stadio, completamente sold out, i Pinguini Tattici Nucleari hanno pensato a un'apertura dall'effetto wow. Durante le prime note di "Hello World", 18 cannoni hanno sparato in simultanea 300 kg di coriandoli a forma di pixel colorati, per un totale di oltre 3mila kg utilizzati nell'intero tour. Questo tipo di scenografia sembrerebbe perfetta per la fine di un concerto, ma la band capitanata da Riccardo Zanotti ha voluto invertire la tendenza, anche nella scelta della scaletta: i primi brani proposti sono, infatti, tra i più amati dal pubblico, come "Giovani Wannabe", "Ringo Starr" e "Romantico ma muori", scelti con l'intenzione di iniziare subito con il massimo impatto emotivo ed energetico, anziché conservarlo per la chiusura.