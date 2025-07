Lazza padrone di casa a San Siro: "Le cose più belle si fanno in famiglia"

Alla grande festa di Lazza a San Siro non potevano mancare gli amici. Sono ben 18 quelli che, in momenti diversi, condividono con lui il palco. Quelli che ci sono sempre stati, con cui ha collaborato e ai quali vuole bene. ArtieFive, Salmo & Nitro, Kid Yugi e Tedua sono solo alcuni di coloro che lo accompagnano. "I rapper sono tutti delle pu...ne" scherza Lazza per annunciare Anna, con cui canta BBE e San Siro trema. "Sono stato un po' il tuo padrino. Sono orgoglioso di te come se fossi mio figlio" dice emozionato Emis Killa dopo aver cantato insieme a Jake La Furia. E in effetti le dimostrazioni di stima e affetto non mancano. Come ad esempio quella di Laura Pausini che, dopo essersi esibita in Zeri in più accompagnata dall'orchestra urla al rapper: "La mia locura sei tu, baby". Capo Plaza, Tony Effe, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Shiva, Gali e Geolier sfilano uno dopo l'altro sul palco e, mentre il concerto volge al termine, c'è ancora tempo per Marracash.