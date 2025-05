“In auto alle 6:00” arriva in un 2025 pieno di musica e sorprese per entrambi gli artisti: Emis Killa infatti, in seguito alla pubblicazione del singolo “Demoni” lo scorso febbraio, si sta preparando per portare al suo pubblico uno show irripetibile alla data evento EM16 il prossimo 10 settembre a Fiera Milano Live, una nuova occasione per celebrare l’hip hop e i maggiori successi dell’artista, che sarà circondato dai propri fan e da ospiti d’eccezione. Tutti coloro che erano presenti al “No Phone Party” del 15 dicembre 2024 al Fabrique di Milano hanno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16.