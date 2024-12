Lo ha detto lo stesso Emis dal palco, "sicuramente qualcuno ha deciso di non venire, ma quelli che hanno deciso di esserci potranno godere di qualcosa di unico". E il patto tra il rapper di Vimercate e il suo pubblico è stato siglato e mantenuto dall'inizio alla fine. Non che non sia mancato qualcuno che ha cercato di fare il furbo, togliendo il telefono dalla busta nera in cui veniva sigillato all'ingresso, per tornare alle solite abitudini. Ma è bastato qualche rimbrotto di Emis ("Non fatemi fare lo stronzetto, pensate che non vi veda dal palco? Mettetelo via, non è giusto per tutti quelli che stanno seguendo la regola") perché tutto rientrasse.