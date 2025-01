Emis Killa rinuncia al Festival di Sanremo 2025: "Dicono che sono indagato, faccio un passo indietro"

Al Festival di Sanremo Emis Killa avrebbe dovuto presentare la canzone "Demoni", mentre nella serata dei duetti aveva in programma di dividersi il palco con il suo amico e collega Lazza nell'esecuzione di un brano di quest'ultimo, "100 messaggi". Un traguardo che non vedeva l'ora di tagliare. "Dopo 15 anni di carriera - scrive sempre nella storia Instagram - ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare un futuro Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara".