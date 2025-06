Lazza presenta "Locura Jam + Opera" con uno show intimo con vista sul Duomo

Come in uno specchio, "Locura Opera" rappresenta controparte orchestrale. Sono dieci tracce rielaborate con arrangiamenti sinfonici inediti, in cui le melodie originali si intrecciano alla potenza evocativa dell'Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli: "Dietro a 'Locura Jam + Opera' c'è un team fantastico formato da professionisti di altissimo livello, ma nulla sarebbe stato possibile senza la visione di Lazza: prima di essere un cantante, Jacopo è un musicista che utilizza l'organo vocale, con un'estrazione classica, e questo è un grande valore aggiunto", ha detto. "L’idea della parte ‘opera’ nasce dalla presentazione di Locura con orchestra fatta l’anno scorso proprio sul piazzale antistante il Meazza. Avrei potuto osare un po’ di più, come ho fatto nella parte ‘jam’, ma non me la sono sentita. Comunque, sentire i miei pezzi suonati da un’orchestra vera mi chiude lo stomaco. Quel che sognavo da bambino" ha commentato Lazza.