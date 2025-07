Max Pezzali, grande show a Imola: "Unisco le generazioni, la mia musica ha un messaggio universale"

"Nella scaletta si respira Motorsport" annuncia Max Pezzali prima dello show. Sono 34 brani per due ore e mezzo di musica. Non mancano le hit come La regola dell'amico, Hanno ucciso l'Uomo Ragno, Nord Sud Ovest Est, Come Mai e Sei Un Mito. Ma c'è spazio anche per canzoni che non venivano suonate live da decenni. E' il caso di Cumuli, richiesta a gran voce dai fan e inserita anche da Zerocalcare nella serie "Questo mondo non mi renderà cattivo", e di Se tornerai, entrambe assenti in scaletta fagli anni Novanta.