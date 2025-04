I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali presentano "Bottiglie vuote"

Esce venerdì 11 aprile "Bottiglie vuote" dei Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali. Per la prima volta il gruppo e l'icona del pop italiano hanno collaborato per il brano, contenuto nell’album della band "Hello World", Il disco è uscito lo scorso dicembre ed è stato anticipato dai singoli "Romantico ma muori" e "Islanda" (entrambi Disco di Platino). "Bottiglie vuote" si presenta in una nuova e inedita versione in cui Pezzali, simbolo di intere generazioni, presta la sua voce all'inconfondibile stile dei Pinguini Tattici Nucleari. Ad accompagnare la musica il videoclip, prodotto da Borotalco.tv.