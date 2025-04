I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali insieme per "Bottiglie vuote"

"Hello World" è stato anticipato dai due singoli "Romantico ma muori" e "Islanda". "Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione imparano a far pronunciare a un programma. Queste due semplici parole racchiudono tutto: soggetto e contesto, input e output", aveva spiegato il gruppo presentando il disco. "Ogni volta che una band pubblica un album, è come se salutasse il mondo, rivelando al pubblico ciò che è rimasto 'nascosto' per anni, le canzoni. 'Hello World' rappresenta il nostro nuovo viaggio e accoglieremo chiunque voglia unirsi a noi. Abbiamo immaginato di svegliarci da soli in una foresta buia, per poi scorgere luci fioche in lontananza e realizzare di non essere soli." "Parla di tecnologia, qualcosa che nasce per sopperire alla mancanza di qualcosa - aveva continuato il frontman Riccardo Zanotti - La tecnologia può allontanare o può avvicinare. Tutta la storia della tecnologia è una storia di avvicinarsi, il paradosso però è che questo continuo tentativo di avvicinarci all'altro ci ha portato ad allontanarci dall'essenza di noi stessi".