Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono fidanzati ufficialmente dal 2021. A giugno 2024, durante un concerto allo Stadio Olimpico di Roma, la coppia aveva annunciato l'arrivo del loro primo figlio, mandando in visibilio i presenti; pochi mesi dopo, a settembre, Niccolò e Jacqueline avevano preso la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti, nello specifico a New York, dove il 30 novembre 2024 è nato il piccolo Enea: "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto", aveva scritto Ultimo sui social, pubblicando l'impronta dei piedini del primogenito.