Ultimo e Jacqueline Luna a New York: gli scatti insieme al piccolo Enea
La compagna del cantante posta su Instagram le foto nella Grande Mela: "Un giorno sogneremo di oggi"
Ultimo e Jacqueline Luna © Instagram
Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Ultimo, al secolo Niccolò Morriconi, e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. La coppia sta vivendo un bellissimo periodo, tra la nascita del loro primo figlio Enea nel 2024 e i successi personali del cantante, e in questi giorni sta mostrando sprazzi della propria vita privata in una delle metropoli più iconiche al mondo: New York. È stata la stessa Jacqueline Luna a mostrare le foto al pubblico, postando su Instagram un carosello di foto che ritrae la coppia insieme al piccolo Enea per le strade della Grande Mela.
Le foto della coppia
"Un giorno sogneremo di oggi <3", questa la breve (ma evocativa) descrizione sotto al post di Jacqueline Luna in cui mostra ai follower vari momenti vissuti con Ultimo ed Enea. Le immagini mostrano diverse scene di vita familiare: in una delle foto si vedono le gambe di Jacqueline Luna che avvolgono quelle del figlio, dando vita a un tenero quadretto familiare; in un'altra, la donna e Niccolò Morriconi si abbracciano davanti al lago ghiacciato di Central Park, uno scatto che i fan hanno apprezzato moltissimo, come sottolineano i commenti.
Tra le immagini anche un video di un giro in bicicletta per le strade della Grande Mela, uno scatto di Jacqueline Luna con Manhattan al tramonto sullo sfondo, e la foto prima di un volo in elicottero, scattata da Ultimo alla compagna e al figlio.
Nel carosello non poteva ovviamente mancare il cibo: da un hamburger gigante multistrato con una candelina come torta di compleanno a un piatto di pasta con pomodoro e basilico accompagnato da un calice di vino.
La storia
Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono fidanzati ufficialmente dal 2021. A giugno 2024, durante un concerto allo Stadio Olimpico di Roma, la coppia aveva annunciato l'arrivo del loro primo figlio, mandando in visibilio i presenti; pochi mesi dopo, a settembre, Niccolò e Jacqueline avevano preso la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti, nello specifico a New York, dove il 30 novembre 2024 è nato il piccolo Enea: "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto", aveva scritto Ultimo sui social, pubblicando l'impronta dei piedini del primogenito.
Ora i due mostrano gli scatti della propria vita newyorchese, mostrando un mix di amore, complicità e quotidianità.