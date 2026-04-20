L'ammissione

Jacqueline Luna Di Giacomo si sfoga su Instagram: "Mi sento incompleta"

Nel suo ultimo post, la compagna di Ultimo ha parlato dell'ultimo periodo della sua vita e di una sensazione che non riesce a scacciare

20 Apr 2026 - 15:18
© Instagram

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Jacqueline Luna Di Giacomo non sta affrontando un periodo tranquillo e ha deciso di usare Instagram come... valvola di sfogo. "Dentro di me ho una sensazione di incompletezza", ha confessato la compagna di Ultimo, che nelle ultime settimane ha avuto molto da fare tra gli impegni lavorativi, la cura del piccolo Enea e la sua vita sentimentale che, stando ai pettegolezzi, ha visto negli ultimi tempi alti e bassi.

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Le parole di Jacqueline

 "Ho tante cose per la testa in queste settimane che sto trascorrendo in America", ha raccontato Jacqueline su Instagram. La giovane si sta impegnando al massimo per essere una madre super presente, senza però trascurare il suo lavoro come creativa.

Ha da poco chiuso una collaborazione con un brand e ha lasciato intendere che potrebbe essere pronta a realizzare qualche progetto legato al mondo del cinema (o perlomeno le emoji inserite portano in quella direzione).

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"Nonostante tutto questo ho dentro di me una sensazione di incompletezza, mi sento al rallentatore come se stessi dando l'1% di quello che potrei. Mi sento come se non riuscissi mai a darmi una pacca sulla spalla", ha spiegato Jacqueline. "Condivido tutto questo perché so che lì fuori c'è qualcuno che va a letto con la stessa sensazione dentro, ma sono qui per ricordarvi i piccoli passi che state facendo. Anche se piccoli, anche se invisibili per gli altri, cercate di valorizzarli. Lo so che vi sentite immobili, capita anche a me, ma anche solo interrogarsi sul perché si provi una simile sensazione è già un passo avanti", ha concluso.

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La presunta crisi con Ultimo

 Per quanto lo sfogo di Jacqueline su Instagram sembri legato soprattutto alla sensazione di "non fare mai abbastanza", c'è qualche utente che ha visto nelle sue parole anche un possibile riferimento alla relazione con Ultimo, che negli ultimi tempi avrebbe attraversato una fase di alti e bassi

Per il momento Jacqueline e Ultimo non hanno mai confermato le indiscrezioni e, a giudicare dai loro profili social, sembrano semplicemente più portati a tenere privato il loro rapporto.

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