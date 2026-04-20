Jacqueline Luna Di Giacomo non sta affrontando un periodo tranquillo e ha deciso di usare Instagram come... valvola di sfogo. "Dentro di me ho una sensazione di incompletezza", ha confessato la compagna di Ultimo, che nelle ultime settimane ha avuto molto da fare tra gli impegni lavorativi, la cura del piccolo Enea e la sua vita sentimentale che, stando ai pettegolezzi, ha visto negli ultimi tempi alti e bassi.