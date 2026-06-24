Ultimo, fan in tenda a Tor Vergata a 10 giorni dal concerto

Mancano 10 giorni dal concerto di Ultimo del 4 luglio, quando, a Tor Vergata (Roma) il cantautore si esibirà davanti a 250mila persone. Eppure c'è chi già si è messo in fila, accampandosi in tenda, come si può vedere da alcuni video e foto che girano sui social.
C'è anche un bambino
In particolare, il social blog "LivefromItalia" ha pubblicato su TikTok alcune testimonianze dei primi fan accampati. Vengono da Taranto, Mantova, Napoli, Ancona e, addirittura, dalla Germania. "Ultimo per me è medicina, è terapia. È tutto", ha raccontato uno dei fan. Tra loro ci sono anche un bambino e un cane.
I numeri del live dei record
Sul palco del live dei record, che sarà lungo 140 metri, si ergeranno le 34 torri della struttura alte 33 metri. Duemilacinquecento i metri quadri di schermo led ad alta risoluzione, e oltre 1.500 i punti luce, con oltre 18 maxischermi posizionati lungo tutta l'area dello show, e 36 torri delay con audio e luci. A 60 metri da terra e sostenuta da due gru, un'enorme struttura metallica luminosa di 21 metri per 10 di altezza, raffigurante la firma di Ultimo, sovrasta un gigantesco simbolo dell'infinito (firma visiva ormai ricorrente intorno a cui ruota tutto il concept del progetto), con a bordo corpi illuminanti, che si animerà grazie a motori a velocità variabile, tra i 46 in totale, a cui sono affidate tutte le movimentazioni dello spettacolo. Dal palco principale si apre una passerella anch'essa a forma di infinito lunga 30 metri.