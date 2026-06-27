Ultimo, concerto di Tor Vergata a prova di caldo tra acqua gratis e borracce consentite

Sarà invece vietato portare con sé borracce in acciaio, alluminio, vetro o titanio; valigie, trolley, borse, zaini di grandi dimensioni (più grandi di 10 litri di capienza e/o più grandi di 30cm x 22cm); cibo e bevande di qualsiasi genere a eccezione di quanto permesso (all'interno dell'area dell'evento saranno presenti dei punti ristoro per acquistare bevande, cibo e snack); animali di qualsiasi genere e taglia; apparecchiature professionali per la registrazione audio/video e droni telecomandati (è fatta eccezione per tutti gli smartphone e action camera di piccola dimensione); biciclette, skateboard, monopattini, overboard, pattini, passeggini, carrozzine e qualsiasi mezzo motorizzato e non; sedie a rotelle, stampelle, deambulatori (riguardo l'introduzione di questi ultimi, l'accesso è consentito esclusivamente ai possessori di un titolo di ingresso per l'area disabili); tende, sacchi a pelo, sedie e sgabelli di qualsiasi tipo; frisbee, boomerang e oggetti volanti; ombrelli (a eccezione di quelli tascabili e senza punta); bastoni per selfie e treppiedi, aste di qualsiasi tipo; bandiere e striscioni che mostrano marchi aziendali; penne e puntatori laser; caschi di qualsiasi materiale; strumenti musicali e trombette da stadio; sostanze stupefacenti, alcolici, veleni e altre sostanze nocive; materiale infiammabile di qualsiasi genere e natura; materiale pericoloso e/o contundente; contenitori in vetro e lattine di ogni genere, forma e capacità; bombolette spray; farmaci e/o colliri aperti e/o attrezzatura medica (per introdurli, è necessario portare con sé la ricetta medica intestata a proprio nome).