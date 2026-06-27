Ultimo, concerto di Tor Vergata a prova di caldo tra acqua gratis e borracce consentite

Sarà un concerto a prova di caldo quello di Ultimo che si terrà il 4 luglio a Tor Vergata (Roma) davanti a 250mila persone. Come si legge in un post sulla pagina Instagram "Ultimo Records", infatti, non solo, contrariamente a quanto permesso di solito ai concerti, sarà possibile portare con sé bottigliette con il tappo che abbiano una capacità massima di 0,5 litri e borracce in plastica, tritan e/o silicone di dimensioni contenute (in entrambi i casi contenenti esclusivamente acqua), ma all'interno dell'area dell'evento saranno anche presenti punti di ricarica dell'acqua dove si potrà riempire la propria bottiglia o borraccia gratuitamente durante tutta la giornata.
Il regolamento
Il post della Ultimo Records riassume vari punti del regolamento del concerto, fruibile interamente sul sito ufficiale dell'evento "La favola per sempre". Proprio stando a quest'ultimo, sarà consentito portare con sé anche integratori di sali minerali in busta o confezionati; cibo leggero da consumare in modo pratico (toast o panino; snack quali frutta, frutta secca, barrette); powerbank; cuffiette; ombrelli tascabili di piccole dimensioni, senza punta; tiralatte; ventilatori portatili (da collo o tascabili); creme e/o stick solari (senza limiti di capacità, non saranno permesse unicamente in forma spray e bombolette sotto pressione); coperte isotermiche, teli e teli mare; borsette, marsupi, pochette, zainetti di dimensioni inferiori a 10 litri di capienza e/o 30cm x 22cm.
Sarà invece vietato portare con sé borracce in acciaio, alluminio, vetro o titanio; valigie, trolley, borse, zaini di grandi dimensioni (più grandi di 10 litri di capienza e/o più grandi di 30cm x 22cm); cibo e bevande di qualsiasi genere a eccezione di quanto permesso (all'interno dell'area dell'evento saranno presenti dei punti ristoro per acquistare bevande, cibo e snack); animali di qualsiasi genere e taglia; apparecchiature professionali per la registrazione audio/video e droni telecomandati (è fatta eccezione per tutti gli smartphone e action camera di piccola dimensione); biciclette, skateboard, monopattini, overboard, pattini, passeggini, carrozzine e qualsiasi mezzo motorizzato e non; sedie a rotelle, stampelle, deambulatori (riguardo l'introduzione di questi ultimi, l'accesso è consentito esclusivamente ai possessori di un titolo di ingresso per l'area disabili); tende, sacchi a pelo, sedie e sgabelli di qualsiasi tipo; frisbee, boomerang e oggetti volanti; ombrelli (a eccezione di quelli tascabili e senza punta); bastoni per selfie e treppiedi, aste di qualsiasi tipo; bandiere e striscioni che mostrano marchi aziendali; penne e puntatori laser; caschi di qualsiasi materiale; strumenti musicali e trombette da stadio; sostanze stupefacenti, alcolici, veleni e altre sostanze nocive; materiale infiammabile di qualsiasi genere e natura; materiale pericoloso e/o contundente; contenitori in vetro e lattine di ogni genere, forma e capacità; bombolette spray; farmaci e/o colliri aperti e/o attrezzatura medica (per introdurli, è necessario portare con sé la ricetta medica intestata a proprio nome).