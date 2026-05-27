"Mi sono svegliato - continua l'artista, all'anagrafe Niccolò Moriconi - e mi sono chiesto chi è che può essere vicino a me in un giorno così unico della mia vita come quello del 4 luglio. Ho incontrato tanti artisti in questi 10 anni di carriera, ma l'unico nome che continuava a rimbombarmi dentro eri tu - scrive Ultimo rivolgendosi al collega, con il quale condivide la provenienza dal quartiere periferico di Roma San Basilio -. Eri tu perché ci sono persone che ti tendono una mano quando ancora non sei niente per il mondo, e forse neanche per te stesso. Eri tu perché sono passati 10 anni da quando ho aperto il tuo concerto al PalaLottomatica di Roma, e io quella tachicardia prima di salire sul palco non l'ho mai dimenticata. Eri tu perché è eterno un ragazzo che sogna con gli occhi bagnati, e io e te sappiamo bene questa frase cosa voglia dire viverla".