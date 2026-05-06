"Che devo stare tranquillo perché le cose arrivano, e infatti sono arrivate. Per me c'è anche un pre-Amici, Amici è stata un'esperienza unica e mi è anche servita per allargare il mio bacino d'utenza. Il mio percorso inizia nel 2007-2008 quando avevo 17-18 anni e ho cominciato a scrivere le prime canzoni del mio disco, che poi è uscito nel 2009 autoprodotto. Nel corso della mia carriera sono successe tante cose, ho toccato picchi di altissimo livello, sia di popolarità sia di classifiche, andando a cantare con alcuni dei mostri sacri della musica italiana. Poi c'è stato un momento di assestamento. Però la carriera dell'artista è così, sono felice del percorso che ho fatto, perché faccio tutto da solo e questo mi permette di andare avanti, non dipendo da nessuno".