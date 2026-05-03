"Amici", serata nera per il canto: eliminati Gard e Riccardo

La seconda manche - Gard è il primo allievo a finire al ballottaggio finale per l'eliminazione schivando l'uscita diretta dal programma. All'allievo di Pettinelli si unisce poco dopo Lorenzo, uscito sconfitto dalla sfida interna contro la compagna di squadra Angie. Il team di Zerbi e Celentano sembra inarrestabile e si aggiudica anche la seconda manche. I giudici sono chiamati a valutare i due allievi di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini: la cantante con "Pazza idea" di Patty Pravo prevale su Lorenzo sul palco con "Riccione" dei Thegiornalisti.