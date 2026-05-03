"Amici", serata nera per il canto: eliminati Gard e Riccardo
Nella settima puntata del serale a lasciare la scuola sono gli allievi di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi
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La settima puntata del serale di "Amici" si conclude con una doppia eliminazione, tutta nel circuito canto: Gabriele Gard, del team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, e Riccardo Stimolo, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, devono lasciare la scuola. Il verdetto giunge al termine di una serata ricca di emozioni con gli allievi chiamati a mostrare tutto il talento in vista della finale ormai alle porte.
In apertura di puntata Maria De Filippi comunica che la giuria, composta da Amadeus, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e da Cristiano Malgioglio, potrà decidere al termine di ogni manche se optare per l'eliminazione diretta oppure "rimandare" l'allievo a rischio in un ballottaggio finale, come avvenuto la puntata precedente nel caso del ballerino Alex. Con la vittoria degli "Zerbi-Cele", a finire allo scontro nella prima manche sono Gard e Alessio: il ballerino hip hop sulle note di ''Baby boy'' ha la meglio sul cantante in gara con la cover di "Ti muovi" di Diodato.
La seconda manche - Gard è il primo allievo a finire al ballottaggio finale per l'eliminazione schivando l'uscita diretta dal programma. All'allievo di Pettinelli si unisce poco dopo Lorenzo, uscito sconfitto dalla sfida interna contro la compagna di squadra Angie. Il team di Zerbi e Celentano sembra inarrestabile e si aggiudica anche la seconda manche. I giudici sono chiamati a valutare i due allievi di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini: la cantante con "Pazza idea" di Patty Pravo prevale su Lorenzo sul palco con "Riccione" dei Thegiornalisti.
La terza manche - Al termine della terza manche lo scontro è invece tutto interno agli Zerbi-Cele: il ballerino Nicola si trasforma in un toreador magistrale nella ''Carmen: ouverture'' di Bizet, Emiliano in versione gangster incanta con ''It's my life'' di Bon Jovi, mentre Riccardo dà ancora una volta prova del suo talento canoro con "Dimentico tutto" di Emma. Nonostante l'indecisione dei giudici, alla fine è il cantante a finire al ballottaggio per l'eliminazione.
Il ballottaggio tra i cantanti - L'esito della settima puntata viene determinato da un'ultima gara, piena di suspence, tra i cantanti, ciascuno sul palco con il proprio inedito. Lorenzo propone "Dimmelo tu", a cui seguono Riccardo con "Gira" e Gard con "Lacrime di fango". Terminate le esibizioni Maria De Filippi "spedisce" tutti gli allievi in casetta da dove, come di consueto, apprenderanno il verdetto finale dei giudici. Sono Gard e Riccardo a dover lasciare la scuola. "Grazie di cuore Maria. Spaccate tutto, grazie ragazzi", sono le prime parole dell'allievo di Pettinelli. Riccardo reagisce amareggiato. "Non voglio andare, tornerò a fare l'elettricista ma quello che ho vissuto qua dentro non me lo darà più nessuno", dice in lacrime. Entrambi poi "spariscono" avvolti dall'abbraccio dei compagni di avventura.