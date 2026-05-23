"Il concerto a Tor Vergata è stata una visione, nata anni fa, in un momento in cui non sapevamo neanche se si potesse fare", ha raccontato Ultimo. Una determinazione che, a sentirlo, ha radici lontane: da bambino si addormentava sognando lo stadio Olimpico, e lì poi ne ha fatti dieci. "Non ho dato possibilità che questo non accadesse", ha aggiunto, spiegando di non aver mai pensato ai biglietti da vendere. "Sapevo che sarebbe accaduto e basta".