Ultimo torna con il singolo "Acquario" ed è ancora re dello streaming

Il cantautore festeggerà dieci anni di carriera con "La Favola per Sempre", un grande evento a Tor Vergata
© Ansa
Uscito venerdì 9 gennaio "Acquario", il nuovo singolo di Ultimo ha scalato le classifiche in poche ore. Il 2026 è un anno importante per il cantautore romano, che festeggerà i dieci anni di carriera con "La Favola per Sempre, Il Raduno degli Ultimi", un grande evento live che si terrà il 4 luglio a Tor Vergata a Roma.
Il titolo fa da eco all'indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato l'album "Ultimo live stadi 2025", all'interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell'infinito e quello del segno zodiacale dell'Acquario.
Il "Raduno degli Ultimi" ha realizzato un sold out di 250.000 biglietti venduti in sole tre ore per quello che sarà il concerto più grande di sempre, un nuovo memorabile capitolo della storia di Ultimo e della storia della musica italiana. Con il grande evento, il cantautore romano festeggerà non solo il decennale di carriera (ha cominciato nel 2016, ndr), ma anche il giorno in cui, nel 2019, si esibì per la prima volta in uno stadio.