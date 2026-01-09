Ultimo torna con il singolo "Acquario" ed è ancora re dello streaming

Il "Raduno degli Ultimi" ha realizzato un sold out di 250.000 biglietti venduti in sole tre ore per quello che sarà il concerto più grande di sempre, un nuovo memorabile capitolo della storia di Ultimo e della storia della musica italiana. Con il grande evento, il cantautore romano festeggerà non solo il decennale di carriera (ha cominciato nel 2016, ndr), ma anche il giorno in cui, nel 2019, si esibì per la prima volta in uno stadio.