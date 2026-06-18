Linea Av Napoli-Roma danneggiata, ritardi fino a 90 minuti | Circolazione in ripresa

Sulla Alta velocità Napoli-Roma, la circolazione è stata fortemente rallentata a causa di danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli (Caserta). "I treni Alta Velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti", si legge su Infomobiltà, il sito di Trenitalia. Tra i treni Av direttamente coinvolti quello partito alle 6 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Napoli Centrale e quello partito da Napoli Centrale alle 7:45 con destinazione Milano. Ora, la circolazione ferroviaria sulla linea è in ripresa.