VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA

Sospesa la linea Av Milano-Bologna, ritardi e cancellazioni

I treni sono instradati sulla linea convenzionale e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a due ore e subire cancellazioni

17 Giu 2026 - 15:34
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

La linea dell'Alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa dalle 10.20 per "verifiche tecniche sulla linea elettrica": un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e i ritardi fino a due ore. A quanto apprende l'Ansa da Infomobilità di Trenitalia, alcuni treni dell'Alta velocità sono "instradati sulla linea convenzionale e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e subire cancellazioni". Pesantissime le ripercussioni sul nodo di Bologna: almeno sette i treni cancellati e decine con ritardi che sforano abbondantemente l'ora. Un Frecciarossa, il 9311 diretto a Torino, ha 280 minuti di ritardo. Alla stazione di Bologna ci sono molti passeggeri in attesa di capire gli sviluppi del proprio viaggio.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
treni
circolazione treni
ritardi treni

Sullo stesso tema