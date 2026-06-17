Sospesa la linea Av Milano-Bologna, ritardi e cancellazioni

La linea dell'Alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa dalle 10.20 per "verifiche tecniche sulla linea elettrica": un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e i ritardi fino a due ore. A quanto apprende l'Ansa da Infomobilità di Trenitalia, alcuni treni dell'Alta velocità sono "instradati sulla linea convenzionale e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e subire cancellazioni". Pesantissime le ripercussioni sul nodo di Bologna: almeno sette i treni cancellati e decine con ritardi che sforano abbondantemente l'ora. Un Frecciarossa, il 9311 diretto a Torino, ha 280 minuti di ritardo. Alla stazione di Bologna ci sono molti passeggeri in attesa di capire gli sviluppi del proprio viaggio.