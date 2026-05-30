Brennero, danneggiata la linea ferroviaria: ritardi fino a 60 minuti

Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente "fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti". A provocare i rallentamenti sarebbe stato un incendio divampato all'alba e le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono, come detto, in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco. Le autorità avevano invitato a evitare viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici.