Brennero, danneggiata la linea ferroviaria: ritardi fino a 60 minuti

Ai disagi degli automobilisti e per degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona.
Brennero, danneggiata la linea ferroviaria
Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente "fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti". A provocare i rallentamenti sarebbe stato un incendio divampato all'alba e le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono, come detto, in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco. Le autorità avevano invitato a evitare viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici.
Brennero: ritardi fino a 60 minuti per i treni
I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus per i collegamenti Regionali.