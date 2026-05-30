Blocco del Brennero per protesta ambientalista: si rischia il caos

A Verona, dove si prevedono pesanti disagi, la polizia locale ha predisposto il cosiddetto "piano neve" con una serie di misure relative alla viabilità sia sull'A22 che sull'A4. Il particolare il piano prevede il divieto di circolazione per gli autocarri: i mezzi pesanti verranno deviati nei parcheggi dello Stadio Bentegodi, della Fiera di Verona e del Quadrante Europa e Veronamercato.