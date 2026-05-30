Blocco del Brennero per protesta ambientalista: si rischia il caos

Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate visto che nella giornata di venerdì 29 maggio erano ben 14 i chilometri di rallentamenti registrati sull'Autostrada. L'A22 consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
Brennero, protesta ambientalista: si rischia il caos
In Italia il traffico è interdetto ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate fino alle 20:00 circa. Previsto, dalle 10.30, anche il divieto di circolazione esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in val Pusteria e val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi-deviazione per Tarvisio e Salisburgo.
A Verona scatta il "piano neve"
A Verona, dove si prevedono pesanti disagi, la polizia locale ha predisposto il cosiddetto "piano neve" con una serie di misure relative alla viabilità sia sull'A22 che sull'A4. Il particolare il piano prevede il divieto di circolazione per gli autocarri: i mezzi pesanti verranno deviati nei parcheggi dello Stadio Bentegodi, della Fiera di Verona e del Quadrante Europa e Veronamercato.
Per i turisti stranieri in vacanza sul Garda che dovessero mettersi in viaggio verso nord, i disagi saranno importanti. I consigli sono quelli di evitare le partenze e ritardarle fino al tardo pomeriggio, rimanendo qualche ora in più in riva al lago.