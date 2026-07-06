Cuneo, il sindaco di Levice muore travolto da un trattore

È morto travolto da un trattore, mentre lavorava nei campi, Marco Francone, sindaco di Levice, nell'alta Langa in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Cortemilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Da poco più di due anni l'imprenditore agricolo, padre di tre figli insieme ai quali conduceva l'azienda Levicciola, guidava l'amministrazione di Levice. Alla testa della lista civica Facciamo squadra era succeduto nell'incarico a Francesca Rovello. "Siamo sgomenti per quanto accaduto a Marco", dicono il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il vicepresidente Massimo Antoniotti: "Unitamente a tutto il Consiglio Provinciale esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia ed esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità di Levice, colpita da questo lutto improvviso".