Cuneo, il sindaco di Levice muore travolto da un trattore

È morto travolto da un trattore, mentre lavorava nei campi, Marco Francone, sindaco di Levice, nell'alta Langa in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Cortemilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.