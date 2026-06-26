Viterbo, 60enne muore schiacciato dal suo trattore

Ad Acquapendente, in provincia di Viterbo, un 60enne del posto è rimasto ucciso dopo essere stato travolto dal suo trattore tagliaerba. La vicenda risale a giovedì pomeriggio intorno alle 17, quando l'uomo, mentre stava falciando l'erba nella sua proprietà, per cause da accertare, è finito sotto il trattorino rimanendovi incastrato. A lanciare l'allarme sembra che sia stata la moglie dopo averlo trovato privo di sensi sotto il mezzo. Sul posto subito dopo il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri della stazione locale.