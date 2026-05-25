A Nurri (Cagliari), un bambino di tre anni è morto dopo che sarebbe stato travolto da un trattore guidato dal padre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Isili e del Comando provinciale di Nuoro, che sono intervenuti in località Monte Guzzini, l'uomo sarebbe stato intento a manovrare il trattore quando, in retromarcia, avrebbe travolto il figlio, sbalzandolo sul terreno. Il padre del bimbo sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale. Il trattore è stato sequestrato.
Il trattore in retromarcia e l’impatto
Secondo la ricostruzione madre, padre e bimbo stavano trascorrendo qualche ora in campagna. Il piccolo potrebbe essersi allontanato un attimo senza essere visto per raggiungere il padre che si trovava sul trattore. Proprio in quel momento, l'uomo sarebbe stato intento a fare manovra lungo una stradina sterrata e durante la retromarcia avrebbe urtato il bambino con la ruota posteriore. L'urto sarebbe stato violento, il bambino sarebbe quindi stato sbalzato sul terreno.
Il bambino è stato subito soccorso dai genitori che hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati l'ambulanza, l'elisoccorso e i carabinieri. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il piccolo, ma non c'è stato nulla da fare. La madre si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale. Tutta la comunità del paese di quasi 2mila abitanti, a 70 chilometri da Cagliari, è sotto shock per l'accaduto.