Reggio Calabria, bambina muore investita da un trattore
La tragedia, su cui sono in corso accertamenti, a Polistena. Proclamato il lutto cittadino per i funerali
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Tragedia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di cinque anni è morta dopo essere stata investita da un trattore. Alla guida del mezzo, riportano i media locali, c'era il padre.
Bambina investta da un trattore
Sul luogo della tragedia, avvenuta mercoledì 15 aprile, sono giunti in pochissimo tempo gli operatori sanitari del 118 che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso della bambina. Ora, per tentare di fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente, sono in corso le indagini della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione sembra che la piccola si trovasse sul trattore ma non è chiaro se sia caduta accidentalmente dal mezzo in movimento oppure se sia scesa durante una manovra.
A Polistena lutto cittadino
Oltre al dolore infinito dei familiari, l'intera comunità di Polistena è sconvolta per la tragica notizia. Il Comune ha dichiarato il lutto cittadino nella giornata dei funerali della bambina che si terranno nel pomeriggio di venerdì 17 aprile.
"L'Amministrazione Comunale si stringe attorno ai familiari, che stanno affrontando un momento di immenso dolore, sconforto e lutto, ai quali si unisce con affetto e vicinanza e annuncia la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie della piccola Chiara, affinché prevalgano sentimenti di rispetto, raccoglimento e riflessione condivisa in questo momento di profonda sofferenza per la famiglia e per tutta la comunità di Polistena" - ha scritto sui social il sindaco Michele Tripodi.