Roma, 30enne precipitata dal terrazzo: fermato il compagno per femminicidio

Le indagini degli investigatori del VI Distretto di Polizia del Casilino, coordinate dal pubblico ministero Saverio Francesco Musolino, non si sono fermate. Una serie di testimoni che sono stati ascoltati avrebbero riferito di una violenta lite tra i fidanzati sulle scale del palazzo dove i due vivevano. Fondamentali per ricostruire le fasi precedenti alla morte della donna sarebbero state, inoltre, le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. L'indagato avrebbe reso versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti e alcune incongruenze avrebbero insospettito chi indaga. Nello stabile, diverse persone avrebbero collaborato, raccontando di frequenti litigi tra i due.