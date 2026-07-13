Pamela Genini, al via la seconda udienza in Corte d'Assise a Milano: ecco chi sarà ascoltato

Una delle testimoni che viene ascoltata nella seconda udienza è la prima dirigente della polizia di Stato, Serafina di Vuolo, intervenuta sul luogo dei fatti il 14 ottobre 2025, quando Pamela Genini fu accoltellata per 76 volte dall'ex compagno Soncin. Come riportato da Fanpage, secondo gli agenti intervenuti sul posto, la giovane sarebbe riuscita a scappare, a uscire da casa e arrivare sul pianerottolo. Soncin, però, sarebbe riuscito a trascinarla di nuovo dentro. Successivamente sarà ascoltato anche Soncin stesso, la cui presenza è necessaria per rispondere dei reati di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dal legame affettivo interrotto. A oggi, rischia l'ergastolo.