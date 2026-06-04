Pamela Genini, la madre urla "bastardo" a Soncin in aula, poi scoppia a piangere

L'omicidio avvenne il 14 ottobre scorso nella abitazione della 29enne a Milano, nell'abitazione di via Iglesias 33 nel quartiere Gorla di Milano. Stando alle indagini della Polizia, coordinate dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, il 53enne si sarebbe procurato una copia delle chiavi per entrare nella casa dell'ex compagna. Abitazione in cui fece irruzione con un coltello preso quel giorno dalla sua collezione che teneva in casa a Cervia. "È matto (...) che faccio?", fu l'ultimo disperato messaggio che Genini inviò a Dolci quel giorno, dopo che l'ex era entrato in casa. E Dolci, che poco prima era al telefono con lei, rispose: "Stanno arrivando, la polizia, li ho chiamati".