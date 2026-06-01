Pamela Genini, Francesco Dolci: "Una sera ero ubriaco e sono andato al cimitero a pregare"

E alla domanda del conduttore sul perché era solito fare accessi molto brevi al cimitero, visite di circa 5/10 minuti, Francesco Dolci ha risposto: "Sono una persona che prega tanto a casa e dire una preghiera dell'Ave Maria davanti a una tomba è come acqua fresca per il defunto. Quando quel giorno ho visto che mancavano quei tasselli ho pensato che forse il marmista aveva preso le misure per la lapide".