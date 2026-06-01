A "Dentro la Notizia"

Pamela Genini, Francesco Dolci: "Una sera ero ubriaco e sono andato al cimitero a pregare"

A "Dentro la Notizia" l'uomo in studio commenta i video che lo ritraggono nel luogo di culto: "Dire una preghiera dell'Ave Maria è come acqua fresca"

01 Giu 2026 - 20:03
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© Da video

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Ospite a "Dentro la Notizia" Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere, commenta il video che lo ritrae fuori il cimitero di Strozza alle due del mattino. "Quella sera avevo bevuto - racconta -. Le telecamere di sorveglianza mi riprendono mentre barcollando mi avvicino al cancello del cimitero ma non sono entrato. Sono rimasto fuori a dire le mie preghiere".

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"Ogni volta che avevo un esito giudiziario positivo andavo da Pamela, come a darle la buona notizia - prosegue Dolci - Uscivo raramente ma quella sera volevo festeggiare e mi sono ubriacato. Quando sono arrivato al cimitero avevo bevuto più di cinque gin tonic e una bottiglia di limoncello ma non sono entrato, rispetto i luoghi sacri e i loro orari", racconta l'imprenditore bergamasco confermando di essersi recato da solo sul luogo di culto.

E alla domanda del conduttore sul perché era solito fare accessi molto brevi al cimitero, visite di circa 5/10 minuti, Francesco Dolci ha risposto: "Sono una persona che prega tanto a casa e dire una preghiera dell'Ave Maria davanti a una tomba è come acqua fresca per il defunto. Quando quel giorno ho visto che mancavano quei tasselli ho pensato che forse il marmista aveva preso le misure per la lapide".

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