Tomba di Pamela Genini profanata, Dolci ancora dai Carabinieri: "Non hanno trovato nulla"

L'azione, condotta dal Nucleo investigativo della città orobica, ha visto la partecipazione di unità cinofile di Firenze specializzate nella ricerca di resti umani. "Hanno trovato ossa di bacino di una volpe, nient'altro", ha detto Dolci mentre si recava in auto presso il comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo. "Hanno perlustrato le proprietà dei vicini e sono entrati anche in una stalla abbandonata dove hanno tolto pezzi di muro", ha aggiunto l'ex di Pamela.