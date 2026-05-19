Pamela Genini, in corso ricerche della testa in aree rurali

Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza, il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della procura di Bergamo. Sul posto, oltre ai carabinieri della città lombarda, anche il personale specializzato del Centro carabinieri cinofili di Firenze. Secondo le stime della procura, data l'estensione dell'area interessata dalle ricerche, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.