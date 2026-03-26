Profanata la tomba di Pamela Genini, decapitato il cadavere e portata via la testa

Pamela Genini è stata massacrata di coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin, di 23 anni più vecchio, con il quale aveva chiuso una relazione proprio nel pomeriggio del femminicidio. La relazione era cominciata nel marzo 2024, lui ben presto aveva assunto atteggiamenti violenti e possessivi. Dopo l'omicidio l'uomo, che ha inscenato un tentativo di suicidio, è stato fermato e arrestato con le accuse di stalking e omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dal vincolo della relazione affettiva.