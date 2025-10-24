Pamela Genini, il parroco ai funerali: "Uomini capaci solo di possedere, lei raggio di sole nei cuori"

© Ansa
Il sacerdote durante le esequie della 29enne uccisa dall'ex fidanzato: "Sfigurata da egoismo e prepotenza". La cerimonia si è svolta nella chiesa di Strozza, cittadina d'origine della vittima
"Signore, ti portiamo tutte le donne sfigurate dai flagelli dell'egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare". Così il parroco di Strozza (Bergamo), don Luigi Carminati, nella preghiera che precede i funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall'ex fidanzato a Milano. "Signore, liberale dal male, dall'unificazione e dalla vergogna e restituisci loro dignità", ha detto il sacerdote. "Ti portiamo il pensiero perverso di tutti coloro che ancora credono che la donna sia solo un oggetto di piacere, un'immagine da mostrare, merce di scambio e di guadagno, illudendole di incoronarle a reginette, ma con corone di spine, che violano l'identità. Signore, purifica il loro sguardo. Siamo qui in una giornata di sole perché Pamela è un raggio di sole nei nostri cuori".
Si è riempita presto la chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo), paese d'origine di Pamela Genini. Nel primo banco si sono sedute la madre della vittima e il compagno, dietro agli altri parenti. Per volere della famiglia di Pamela, in chiesa non sono state ammesse le telecamere. La bara bianca è entrata sulle note della colonna sonora del film "L'ultimo dei Mohicani". Assieme a don Luigi Carminati, le esequie hanno visto la partecipazione di altri concelebranti provenienti da tutta la Valle Imagna. Presenti anche sindaci dei Comuni vicini con la fascia tricolore.
Il carro funebre con la bara bianca di Pamela Genini è arrivato nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Strozza, in valle Imagna. Sul feretro un cuscino di rose rosse. Fuori dalla chiesa, una panchina rossa ricoperta di fiori e le foto di Pamela, accanto a una preghiera tratta da un testo di Sant'Agostino: "La morte non è niente. Sono solo passato dall'altra parte, come fossi nascosto nella stanza accanto. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace".
Ai funerali di Pamela Genini ha partecipato anche l'amica Elisa, entrata in chiesa con un mazzo di fiori bianchi. "Le piaceva il bianco. Era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima e ha lasciato un grande vuoto". Così come le altre amiche, Elisa è stata criticata dalla madre di Pamela che le ha accusate di averla lasciata sola. "Spero di avere la possibilità di parlarle oggi", ha detto. "Vediamo Soncin quando parla, cosa dice, quali altre bugie inventerà, visto che è sempre stato bugiardo. Siamo in buone mani, la dottoressa Menegazzo sta facendo tutto il possibile e siamo a completa disposizione. Adesso è il momento del dolore e di andare a pregare per lei".