Pamela Genini, il parroco ai funerali: "Uomini capaci solo di possedere, lei raggio di sole nei cuori"

Ai funerali di Pamela Genini ha partecipato anche l'amica Elisa, entrata in chiesa con un mazzo di fiori bianchi. "Le piaceva il bianco. Era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima e ha lasciato un grande vuoto". Così come le altre amiche, Elisa è stata criticata dalla madre di Pamela che le ha accusate di averla lasciata sola. "Spero di avere la possibilità di parlarle oggi", ha detto. "Vediamo Soncin quando parla, cosa dice, quali altre bugie inventerà, visto che è sempre stato bugiardo. Siamo in buone mani, la dottoressa Menegazzo sta facendo tutto il possibile e siamo a completa disposizione. Adesso è il momento del dolore e di andare a pregare per lei".