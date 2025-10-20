Femminicidio Pamela Genini, la ex compagna di Soncin: "È un uomo violento"

Emergono nuovi elementi dall'inchiesta sul femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate il 14 ottobre a Milano. Tra le voci ascoltate in Procura, l'ex compagna dell'indagato Gianluca Soncin ha confermato l'indole violenta dell'uomo, denunciato nel 2011 per maltrattamenti. La donna ha dichiarato di aver interrotto ogni contatto con lui nel 2020. Parallelamente, anche amici ed ex fidanzati della vittima hanno contribuito a delineare un quadro inquietante di abusi e vessazioni che sarebbero sfociati nell'omicidio. Le indagini, coordinate dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella, proseguono con l'audizione di altri testimoni e l'analisi di tabulati e referti ospedalieri.