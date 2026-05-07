Pamela Genini, l'ex fidanzato: "Sono stanco ma non ho paura, sono innocente"

L’uomo racconta poi le ore precedenti alla notifica dell’indagine, descrivendo un clima di crescente pressione: "Sono stanco. Mercoledì avevo intenzione di recarmi presso il comando di Zogno per iniziare a verbalizzare tutte le cose che già avevo detto ai carabinieri in via informale". Dolci aggiunge di essersi sentito in pericolo: "Iniziavo ad avere paura e timore per la mia vita, perché io e la mia famiglia avevamo ricevuto minacce di morte".